الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل مفاوضات سموحة مع الأهلى للتعاقد مع كريستو فى الشتاء

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو

اقترب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الاول بالنادي الأهلي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد تمسكه بالخروج معاراُ لنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة سموحة برئاسة فرج عامر قطعت شوطًا كبيرًا مع اللاعب ووكيله من أجل أقناعه بخوض التجربة والحصول علي فرصته كاملة في المشاركة مع الفريق السكندري.

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر المدير الفني وافق بشكل مبدئي علي إعارة التونسي محمد الضاوي كريستو لمنحه فرصة للمشاركة في ظل صعوبة مشاركته مع الفريق في الموسم الحالي.

وأشار المصدر كولر يفضل  إعارة كريستو للدوري المصري ليسهل مراقبته والحكم على مستواه  خاصة أن اللاعب تلقي عروضًا من أندية بالدوري المصري والتونسي ويعد نادي سموحة الأقرب لكريستو من الانضمام له في يناير المقبل بعد تعذر إعارته لنادي مودرن فيوتشر نظرًا لوجود ٨ لاعبين أجانب.

وأوضح المصدر أن اللاعب سوف يعقد جلسة مع وكيل أعماله وبعدها مع كولر لتحديد وجهته المقبلة بعد تمسكه بخوض تجربة الإعارة لضمان المشاركة بصورة دائمة مع الفريق.

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  واصل تدريباته مساء أمس على ملعب مختار ‏التتش استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏ 


وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ ‏بمباراة ميدياما الغاني.‏ 

وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏ 

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.

كولر سموحة الاهلى محمد الضاوي كريستو الميركاتو الشتوى

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