بينهم ثلاثى الأهلى.. تعرف على قائمة المرشحين لجوائز "Joy Awards" بموسم الرياض

كشفت منصة "Joy Awards، قائمة المرشحين للجوائز التي سيتم تسليمها في يناير عام 2024 خلال الفترة المقبلة، والتي شهدت تواجد ثلاثة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتواجد في فئة الرياضة، ثلاثي لاعبين من النادي الأهلي من بينهم الدولي التونسي علي معلول، بالإضافة إلى 9 مصريين بالرجال والسيدات.

ويتم التصويت لهذه الجائزة، عبر “joy Awards” على الهواتف المحمولة ويكون التصويت لفئات التمثيل والغناء والرياضة، وذلك من أجل الحصول على جائزة صناع الترفيه 2024، الذي سيقام ضمن موسم الرياض في السعودية.

اقرأ أيضا.. تحسبًا لغياب معلول.. تجهيز كريم الدبيس للمشاركة أمام ميدياما

ثلاثي الأهلي ضمن المرشحين لنيل جوائز joy Awards

وتواجد ثلاثة لاعبين من كرة القدم، وهم ثلاثي الأهلي: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا.

أما الثنائي الآخر المرشح من مصر في فئة الرجال، فهم: علي فرج بطل الإسكواش وزياد السيسي بطل السلاح.

وعلى مستوى السيدات، تواجد: ثريا محمد لاعبة فريق الأهلي لكرة السلة، وهي الوحيدة المتواجدة من الألعاب الجماعية، في حين تواجدت أربع مصريات من الرياضة الفردية وهن، نور الشربيني بطلة الاسكواش وسارة سمير لاعبة رفع الأثقال وسمر حمزة بطلة المصارعة وهالة الجوهري بطلة الرماية.

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الأبطال

السبت 25 نوفمبر الحالي (2023)

الأهلي & ميدياما الغاني.. التاسعة مساء ( ملعب السلام).

الجولة الأولى بدور المجموعات (دوري الأبطال)، المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من الأهلي وميدياما الغاني، وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويتواجد المارد الأحمر في دوري الأبطال للمرة الـ31 في تاريخه، حيث يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري برصيد 11 بطولة، كان أخرها نسخة الموسم الماضي (2022 /2023)، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين 3/2.