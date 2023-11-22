الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تحسبًا لغياب معلول.. تجهيز كريم الدبيس للمشاركة أمام ميدياما

كريم الدبيس
كريم الدبيس

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيز كريم الدبيس الظهير الأيسر لخلافة علي معلول في مباراته أمام ميدياما الغاني.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني في المباراة التي ستقام في تمام التاسعة مساء السبت المقبل، في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كولر يجهز الدبيس تحسبًا لغياب علي معلول

جاء قرار المدرب السويسري بتجهيز كريم الدبيس تحسبًا لغياب علي معلول الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية.

ويخوض معلول المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ولا تزال فرصة مشاركته يوم السبت المقبل غير مؤكدة.

ويسابق الجهاز الطبي للأهلي، الزمن من أجل لحاقه بمباراة ميدياما الغاني، لكن في حال تأكد غيابه رسميًا سيكون الدبيس هو الأقرب للمشاركة، بعدما ظهر بشكل جيد في المباريات التي خاضها مع الأهلي وقدم فيها مستوى مُرضي.

وعلى الرغم أن معلول في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له بعد الإصابة، لكن موقف مشاركته في مباراة ميدياما قد يكون غامضًا.

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الأبطال


السبت 25 نوفمبر الحالي (2023)

الأهلي & ميدياما الغاني.. التاسعة مساء ( ملعب السلام).

الجولة الأولى بدور المجموعات (دوري الأبطال)، المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من الأهلي وميدياما الغاني، وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويتواجد المارد الأحمر في دوري الأبطال للمرة الـ31 في تاريخه، حيث يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري برصيد 11 بطولة، كان أخرها نسخة الموسم الماضي (2022 /2023)، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين 3/2.

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