مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بإفريقيا عقب انتهاء الأجندة الدولية

اسدل الستار رسميا على منافسات الأجندة الدولية، لشهر نوفمبر الحالي، والتي استهلها المنتخب الوطني الأول، بتحقيق العلامة الكاملة في مواجهتي جيبوتي 6/0 وسيراليون 2/0، وتربعه على قمة الجموعة الأولى، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

مواعيد مباريات الرباعي ببطولتي إفريقيا

وتقام النسخة المقبلة من مونديال العالم (2026) في ثلاثة دول مختلفة وهي (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية).

وعقب انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني، سنظل دأخل أدغال القارة السمراء، ولكن هذه المرة على مستوى الأندية وتحديدا الرباعي المصري، المتواجد بدور المجموعات بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبى الكونغولى فى دورى الابطال

الجمعة 24 نوفمبر الحالي (2023)

بيراميدز & مازيمبي الكونغولي.. السادسة مساء (ملعب الدفاع الجوي).

الجولة الأولى بدور المجموعات، (دوري الأبطال) المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى فرق بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

ويشارك بيراميدز في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، عقب أربعة مشاركة سابقة بالكونفيدرالية، كانت أبرز إنجازاته من خلالها الوصول للنهائي أمام نهضة بركان المغربي، في نسخة 2020، والهزيمة بهدف نظيف.

موعد مباراة الاهلى وميدياما الغانى فى دورى الابطال

السبت 25 نوفمبر الحالي (2023)

الأهلي & ميدياما الغاني.. التاسعة مساء ( ملعب السلام).

الجولة الأولى بدور المجموعات (دوري الأبطال)، المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من الأهلي وميدياما الغاني، وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويتواجد المارد الأحمر في دوري الأبطال للمرة الـ31 في تاريخه، حيث يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري برصيد 11 بطولة، كان أخرها نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين 3/2.

موعد مباراة فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب افريقى فى الكونفدرالية

الأحد 26 نوفمبر الحالي (2023)

مودرن فيوتشر & سوبر سبورت الجنوب إفريقي.. الثالثة عصرا (ملعب السلام).

الجولة الأولى بدور المجموعات (كأس الكونفيدرالية).

المجموعة الأولى، والتي تضم فرق اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي، وسوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية على التوالي لمودرن فيوتشر، بإفريقيا عقب نسخة الموسم الماضي وتوديع البطولة من مرحلة المجموعات.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية

الأحد 26 نوفمبر الحالي (2023)

الزمالك & أبو سليم الليبي.. السادسة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة الأولى بدور المجموعات (كأس الكونفيدرالية).

المجموعة الثانية، حيث تضم الزمالك وأبوسليم الليبي، وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

ويمتلك الزمالك لقب وحيد من كأس الكونفيدرالية، بعدما نجح في خطفه من أنياب نهضة بركان المغربي، في نسخة 2019، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.