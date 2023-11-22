الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لتجنب المفاجآت.. فيتوريا يبدأ خطة "أمم إفريقيا" مبكرًا

منتخب مصر
منتخب مصر

بدأ البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، دراسة المنتخبات المنافسة للفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح الفراعنة مشوارهم في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان فى الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

وطالب فيتوريا معاونيه بجمع كل المعلومات عن المنتخبات الموجودة مع الفراعنة فى المجموعة، وكذلك باقى المنتخبات المرشحة لمواجهة منتخب مصر في الأدوار الإقصائية وفقا للقرعة التي أجريت في وقت سابق، وذلك حتى تتم دراسة هذه المنتخبات جيدا وعدم ترك أي شيء للصدفة خلال أحداث البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

فيتوريا يغلق صفحة تصفيات كأس العالم

وأغلق المدرب البرتغالي روي فيتوريا، صفحة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وسيبدأ خلال الأيام القادمة فتح صفحة جديدة وهي التحضير لبطولة أمم إفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، الأحد الماضي، ارتباطاته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث خاض مباراتيه في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات أمام جيبوتي وسيراليون.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى في التصفيات على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بليبيريا.

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