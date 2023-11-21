توبيخ وتجاهل وطرد.. تفاصيل جديدة في أزمة فيتوريا وثلاثي المنتخب

شهدت الجلسة التى عقدها روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، مع حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد لاعبو المنتخب فى فندق الإقامة، توبيخ وتجاهل وطرد من جانب لفيتوريا للثلاثي، بعد رفضهم استكمال التدريب عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

" انتوا غلطتوا ولازم تتعاقبوا"

وتنشر "الدستور" تفاصيل الجلسة السرية التى تمت بين فيتوريا والثلاثي المستبعد والتى بدأت بدش ساخن من فيتوريا للثلاثي، وقال “المفروض انا اخترت رجالة لتمثيل المنتخب والمفروض انتوا تلتزموا بتعليمات الجهاز الفني وتحترموا قرارى وازاى بالشكل ده هنصعد كأس عالم وهنحصل على بطولة إفريقيا ولن اقبل باى حجج ليكم وانتوا غلطتوا ولازم تتعاقبوا وانتوا التلاتة بره المعسكر”.

ورد حسين الشحات على روي فيتوريا، “انا عندى اجهاد والدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب عارف بكده وكشف عليه امبارح وقال أنا عندي إجهاد فى العضلة"، فكان رد فيتوريا عليه: “لو كنت اخترت فى التشكيلة الاساسية للمنتخب فى مباراة جيبوتي او دفعت بك فى الشوط الثاني من المباراة كنت هترفض لا طبعا كنت هتشارك والتمرين اقل بكتير من المشاركة في المباريات”.

الثلاثي حاول إقناع فيتوريا بالتراجع عن قرار الاستبعاد

وحاول الثلاثي إقناع فيتوريا بالتراجع عن قرار الاستبعاد الا أن فيتوريا اصر على قراره وترك الجلسة، وذهب لغرفته واتصل الثلاثي بفيتوريا اكثر من مرة فى غرفته الا أنه رفض الرد عليهم.

وذهب الثلاثي لمحمد غرابة مدير المنتخب للتوسط لهم لانهاء الخلاف بينهم وبين فيتوريا ألا أن غرابة أكد لهم أن قرار الاستبعاد قرار تأديبي من المدرب ولا يمكن التدخل فى قرارته وخاصة لم تلتزموا بتعليماته فى استكمال المران.

وكانت المنتخب الوطنى قد حقق فوزا كبيرا على جيبوتي بستة أهداف مقابل لاشىء كما فاز المنتخب على سيراليون بهدفين مقابل لاشىء فى الجولة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.