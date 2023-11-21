بيراميدز يعلن غياب مصطفى فتحي عن مواجهة مازيمبي بدوري الأبطال

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن المباريات لعدة أيام.

ويأتي ذلك، عقب الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب خلال فترة تواجده مع المنتخب الوطني الأول في ليبيريا لمواجهة سيراليون، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وقال المنيري، في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي بيراميدز:" مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية أصيب به في تدريب المنتخب الأخير قبل لقاء سيراليون".

وأضاف:" هذه الإصابة ستبعد اللاعب عن المشاركة مع بيراميدز عدة أيام، وبالتالي غيابه مبدئيا عن مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي، الجمعة المقبل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح طبيب بيراميدز:" اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف، لتجهيزه للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية في دوري الأبطال ومسابقة دوري نايل.

ومن جانب أخر، يستعد بيراميدز لملاقاة فريق مازيمبي الكونغولي، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من المسابقة القارية.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للفريق السماوي، تاريخيا بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، عقب أربعة مشاركات سابقة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث كانت أفضل إنجازات بيراميدز خلالها الوصول للمباراة النهائية والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في نسخة 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز، صعد إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الجيش الراوندي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب 6/1.