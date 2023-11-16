الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يتعادل وديًا مع إنبي استعدادًا لاستئناف الدوري (صور)

ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين ناديي  بيراميدز وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف مسابقة دوري نايل حاليا، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية الحالية.

وتقدم إنبي بهدف في الشوط الأول عن طريق مروان داوود من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك بيراميدز التعادل في الشوط الثاني عن طريق سيف جعفر بعد متابعة من تصويبة رائعة لأوجو صامويل ارتطمت بالقائم.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - يوسف أسامة - كريم حافظ.

خط الوسط: محمود أوكا - سيف جعفر - أحمد توفيق - صامويل أوجو - رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس.

وشارك في الشوط الثاني الحارس أحمد ميهوب وعبد الله السعيد، وكريم الطيب ومحمد الشيبي، وعبد الرحمن صميدة.

وغاب عن ودية الفريق السماوي أمام نظيره إنبي، خماسي بيراميدز، أحمد الشناوي وأحمد سامي، وعلي جبر ومحمد حمدي، ومصطفى فتحي، لتواجدهم مع المنتخب الوطني الأول، الذي يواجه جيبوتي، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

كما يتواجد الثنائي الأجنبي الكونغولي فيستون ماييلي والبوركيني بلاتي توريه، مع منتخبات بلادهم بتصفيات مونديال (2026).

ويستعد بيراميدز لبدء مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومواجهة مازيمبي الكونغولي يوم ٢٤ نوفمبر الجاري على ستاد الدفاع الجوي.

ويقع الفريق السماوي في المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

ويشارك بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، عقب أربعة مشاركات سابقة بكأس الكونفيدرالية، كانت أفضل إنجازات الفريق السماوي خلالها الوصول للمباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
ودية بيراميدز وإنبي
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