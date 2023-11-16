الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في غياب الدوليين والأجانب.. تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي الودية

باتشيكو
باتشيكو

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي، في ودية إنبي الودية، التي تقام اليوم الخميس.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات بيراميدز، لاستئناف مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، ومرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الفريق السماوي مشواره في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري، أمام مازيمبي الكونغولي، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويقع بيراميدز، في المجموعة الأولى، والتي تضم فرق صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

ويشارك بيراميدز، في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، عقب أربعة مشاركات سابقة بكأس الكونفيدرالية، كانت أبرز إنجازاته من خلالها الوصول للمباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليا، فترة توقف دولي، نظرا لارتباط المنتخب الوطني الأول، بمواجهتي جيبوتي اليوم، وسيراليون الأحد المقبل، في الجولتين الأولى والثانية، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والتي تقام في ثلاثة دول مختلفة وهم (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي بعد قليل، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وجاءت اختيارات باتشيكو لودية إنبي على النحو التالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - يوسف أسامة - كريم حافظ.

خط الوسط: محمود أوكا - سيف جعفر - أحمد توفيق - صامويل أوجو - رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويغيب عن ودية بيراميدز اليوم، الخماسى علي جبر وأحمد سامي ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي ومحمد حمدى، لتواجدهم مع المنتخب الوطني الأول لمواجهة جيبوتي، بالإضافة للثنائي المحترف الكونغولي فيستون ماييلي والبوركيني بلاتي توريه، نظرا لتواجدهم مع منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات مونديال (2026).

البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز مباريات ودية انبى تشكيل بيراميدز في ودية إنبي ودية إنبي

مواد متعلقة

الخميس.. بيراميدز يواجه إنبي استعدادًا للدوري الممتاز

إدارة بيراميدز تنهي ترتيبات رحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا 

تأجيل مباراة بيراميدز والجونة لأجل غير مسمى

رسميًا.. "رابطة الأندية" تُعدل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بـ دوري نايل

الأكثر قراءة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالضبعة (صور)

لافروف: مصر "لاعب عالمى" فاعل تمتد قدراتها لأبعد من الشرق الأوسط وإفريقيا

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة.. خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة