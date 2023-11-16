في غياب الدوليين والأجانب.. تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي الودية

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي، في ودية إنبي الودية، التي تقام اليوم الخميس.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات بيراميدز، لاستئناف مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، ومرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الفريق السماوي مشواره في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري، أمام مازيمبي الكونغولي، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويقع بيراميدز، في المجموعة الأولى، والتي تضم فرق صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

ويشارك بيراميدز، في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، عقب أربعة مشاركات سابقة بكأس الكونفيدرالية، كانت أبرز إنجازاته من خلالها الوصول للمباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليا، فترة توقف دولي، نظرا لارتباط المنتخب الوطني الأول، بمواجهتي جيبوتي اليوم، وسيراليون الأحد المقبل، في الجولتين الأولى والثانية، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والتي تقام في ثلاثة دول مختلفة وهم (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي بعد قليل، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وجاءت اختيارات باتشيكو لودية إنبي على النحو التالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - يوسف أسامة - كريم حافظ.

خط الوسط: محمود أوكا - سيف جعفر - أحمد توفيق - صامويل أوجو - رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويغيب عن ودية بيراميدز اليوم، الخماسى علي جبر وأحمد سامي ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي ومحمد حمدى، لتواجدهم مع المنتخب الوطني الأول لمواجهة جيبوتي، بالإضافة للثنائي المحترف الكونغولي فيستون ماييلي والبوركيني بلاتي توريه، نظرا لتواجدهم مع منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات مونديال (2026).