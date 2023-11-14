الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخميس.. بيراميدز يواجه إنبي استعدادًا للدوري الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

يخوض بيراميدز مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية في إطار تحضيراته لاستئناف ارتباطاته المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

وأتم الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد زاهر الاتفاق على خوض مباراة ودية تجمع بين بيراميدز ونظيره نادي انبي في الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

ويبدأ بيراميدز بعد التوقف الدولي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي يوم ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

من جانب آخر، انتهت إدارة بيراميدز من الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم ٢ ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم ٩ ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.

وقامت إدارة بيراميدز بحجز الطائرة الخاصة بالأمس وسداد مقابلها المادي وكذلك انتهت من كافة ترتيبات إقامة البعثة في موريتانيا وجنوب أفريقيا خلال الساعات الماضية، من خلال مدير العلاقات العامة بالنادي شريف جمال وفريق عمل الجهاز الإداري بالفريق بقيادة أحمد زاهر مدير الفريق لإنهاء كافة الترتيبات.

بيراميدز انبى استاد الدفاع الجوي أحمد زاهر استاد بتروسبورت

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