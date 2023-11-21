الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة تاو.. رواندا تتغلب على جنوب إفريقيا وتخطف الصدارة في تصفيات المونديال

رواندا تتغلب على
رواندا تتغلب على جنوب إفريقيا

تغلب منتخب رواندا على نظيره جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء.

بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي شارك أساسيًا في اللقاء منذ البداية وحتى نهايته.

وسجل هدفين رواندا إنوسينت نشوتي وجلبرت موجيشا في الدقائق 12 و28، ليخطف الصدارة من جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة بـ 4 نقاط ويحل المنتخب الجنوب إفريقي بثلاث نقاط.

وسجل منتخبا أوغندا وبوتسوانا الانتصار الأول لهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، حيث تغلبت أوغندا على الصومال 1 -0 وبوتسوانا على غينيا 1 -0 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لكل من غينيا وأوغندا وبوتسوانا وموزمبيق، وظلت الصومال في قاع الترتيب بدون رصيد.

وفي مدينة بركان المغربية، حسمت أوغندا الفوز على الصومال بهدف سجله روجرز  ماتو في الدقيقة الرابعة، وبعدها لعب منتخب الصومال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 لطرد عبدي محمد.

وعلى ملعب فرانسيستوون ستاديوم في بوتسوانا، فاز أصحاب الأرض على غينيا بهدف سجله كابيلو سيكانيينج في الدقيقة 79. 

رواندا جنوب أفريقيا تصفيات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 تاو

مواد متعلقة

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يكتسح إثيوبيا بثلاثية فى تصفيات مونديال 2026

تاو يسجل ويقود جنوب إفريقيا للانتصار الأول فى تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

البرغوثى: تستر واشنطن وراء مواصلة الاحتلال جرائمه فى غزة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

منتخب مصر للشباب ينهي مشاركته في دورة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب

"ضربتهما بالكرباج".. القبض على سيدة أجبرت شابين على تقبيل قدمها فى كرداسة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مجلس الوزراء الإسرائيلى يجتمع للتصديق على اتفاق تبادل أسرى مع حماس.. اليوم

نتنياهو يعلّق على تبادل الأسرى: "نحرز تقدمًا.. وهناك أخبار قريبًا"

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة