بمشاركة تاو.. رواندا تتغلب على جنوب إفريقيا وتخطف الصدارة في تصفيات المونديال

تغلب منتخب رواندا على نظيره جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء.

بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي شارك أساسيًا في اللقاء منذ البداية وحتى نهايته.

وسجل هدفين رواندا إنوسينت نشوتي وجلبرت موجيشا في الدقائق 12 و28، ليخطف الصدارة من جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة بـ 4 نقاط ويحل المنتخب الجنوب إفريقي بثلاث نقاط.

وسجل منتخبا أوغندا وبوتسوانا الانتصار الأول لهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، حيث تغلبت أوغندا على الصومال 1 -0 وبوتسوانا على غينيا 1 -0 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لكل من غينيا وأوغندا وبوتسوانا وموزمبيق، وظلت الصومال في قاع الترتيب بدون رصيد.

وفي مدينة بركان المغربية، حسمت أوغندا الفوز على الصومال بهدف سجله روجرز ماتو في الدقيقة الرابعة، وبعدها لعب منتخب الصومال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 لطرد عبدي محمد.

وعلى ملعب فرانسيستوون ستاديوم في بوتسوانا، فاز أصحاب الأرض على غينيا بهدف سجله كابيلو سيكانيينج في الدقيقة 79.