الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يكتسح إثيوبيا بثلاثية فى تصفيات مونديال 2026

بوركينا وإثيوبيا
بوركينا وإثيوبيا

اكتسح منتخب بوركينا فاسو نظيره إثيوبيا بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل ثلاثية بوركينا بلاتي توريه لاعب بيراميدز، بيرتارند تراوري ودانجو وتارا في الدقائق 69، 78 و90.

الفوز رفع رصيد بوركينا في المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر إلى 4 نقاط في الوصافة خلف منتخبنا المتصدر بست نقاط وبفارق الأهداف عن غينيا بيساو، بينما احتل إثيوبيا المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة.

مجموعة مصر: غينيا بيساو يتغلب على جيبوتى فى تصفيات مونديال 2026

تغلّب منتخب غينيا بيساو على ضيفه جيبوتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام بالقاهرة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ورفع منتخب غينيا بيساو رصيده إلى أربعة نقاط، ليحتل وصافة المجموعة "مؤقتًا"، انتظارًا لما ستسفر عنه بقية المباريات، بينما يقبع جيبوتي، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

وسجل ماورو رودريجيز، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

شارك جيفرسون إينكادا، لاعب فريق فاركو، مع منتخب غينيا بيساو، في مباراة اليوم، عندما حل بديلا مع بداية الشوط الثاني.

وأكمل منتخب غينيا بيساو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، لعرقلته مهاجم منتخب جيبوتي، الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بوركينا فاسو، مضيفه منتخب إثيوبيا، غدًا الثلاثاء، بملعب (بن أحمد العبدي) بمدينة الجديدة المغربية، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى للتصفيات برصيد ست نقاط، بعد فوزه في مباراتي الجولة الأولى والثانية، على كل من جيبوتي وسيراليون.

وحقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا على مضيفه السيراليوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب (صامويل كانيون دوي) بالعاصمة الليبيرية مونروفيا في الجولة الثانية للتصفيات.

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