ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 ونظام التأهل للمونديال

يظل البحث عن ترتيب مجموعة المنتخب الوطني الأول، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل خلال الأيام المقبلة، عقب نهاية كل جولة من الجولات العاشرة.

ويأتي ذلك، بعد البداية القوية للفراعنة وتحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين على حساب جيبوتي 6/0، وسيراليون 2/0، وهو ما رفع من سقف طموحات الجماهير المصرية، الذي تمنى نفسه بخطف بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 مباشرة دون الانتظار لمحلق ثاني أو الدخول في حسابات برمة المعقدة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

1/ المنتخب الوطني الأول 6 نقاط من مباراتين.

2/ منتخب غينيا بيساو 4 نقاط من مباراتين.

3/ منتخب بوركينا فاسو نقطة من مباراة، حيث لا يزال يمتلك مباراة أخرى أمام منتخب إثيوبيا.

4/ منتخب إثيوبيا نقطة وحيدة من مباراة أيضا.

5/ منتخب سيراليون نقطة وحيدة من مباراتين.

6/ منتخب جيبوتي بلا أي رصيد من النقاط.

نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وتقام النسخة الحالية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بنظام صعود أول المجموعات التاسعة مباشرة إلى مونديال 2026.

كما سيتأهل أفضل أربعة وصيفين، في المجموعات التسعة إلى مباريات فاصلة، يحددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين الاتحادات القارية.

وتقام النسخة المقبلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، في ثلاثة دول مختلفة وهم (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

موعد مباراة بوركينا فاسو واثيوبيا فى الجولة الثانية بتصفيات المونديال

وفي السياق ذاته، يستضيف منتخب إثيوبيا نظيره بوركينا فاسو، عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال 2026، عن المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات مصر وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات تصفيات مونديال إفريقيا 2026، في شهر يونيو المقبل 2024، بإقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة.