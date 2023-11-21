منتخب إنجلترا يتعادل مع مقدونيا الشمالية فى تصفيات يورو 2024

أنهى منتخب إنجلترا مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، وذلك بالتعادل مع مضيفه مقدونيا الشمالية بهدف لمثله، في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثالثة.

وتقدم منتخب مقدونيا الشمالية بهدف عن طريق إينيس بردهي في الدقيقة 41 ثم ردت إنجلترا بهدف حمل توقيع البديل، الهداف التاريخي هاري كين في الدقيقة 59.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا لـ 20 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، ورصيد مقدونيا لـ 8 نقاط في المركز الرابع.

تشكيل إنجلترا أمام مقدونيا الشمالية

جاء تشكيل منتخب إنجلترا أمام مقدونيا الشمالية كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - هاري ماجواير - مارك جويهي - ريكو لويس

خط الوسط: ديكلان رايس - ترينت ألكسندر أرنولد - فيل فودين

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جاك جريليش - أولي واتكينز

وكان منتخب إنجلترا قد ضمن التأهل لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024 سلفًا.