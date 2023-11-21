الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر للشباب ينهي مشاركته في دورة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

أنهى منتخب مصر مشاركته في بطولة شمال إفريقيا للشباب، بتعادله مع المغرب بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من البطولة التي أُقيمت في تونس.

منتخب المغرب تقدم في النتيجة بهدف أول في الدقيقة السابعة عن ياسر زبيري بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من الجهة اليمنى.

وضاعف منتخب المغرب النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68، عن طريق البديل رشاد فتان بتسديدة بالكعب من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من الجهة اليسرى.

وتمكن عبدالرحمن خالد من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 85 بركلة مقصية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كباكة من الجهة اليمنى.

وعاد خالد ليسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 95، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من الجهة اليسرى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب مصر لـ 5 نقاط في المركز الثالث، من تعادلين مع المغرب وليبيا وانتصار على الجزائر.

وكان منتخب مصر للشباب قد خسر في الجولة الماضية أمام تونس بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهو المنتخب الذي ضمن التتويج باللقب.

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