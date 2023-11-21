بسبب القائمة.. فيتوريا يشعل الصراع بين لاعبى الفراعنة قبل أمم إفريقيا

حملت كلمات البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول للاعبى الفراعنة خلال رحلة العودة من سيراليون، مزيد من التوعد لاى لاعب سيخرج عن النص خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تقليص عدد اللاعبين فى قوائم المنتخبات الوطنية التى ستشارك فى بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتحدث فيتوريا مع لاعبيه حول أهمية الإلتزام بتعليمات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، لضمان التواجد فى القائمة النهائية التى ستخوض بطولة أمم افريقيا المقبلة، والتى ستقتصر على 23 لاعب فقط وفقا لتعليمات الكاف الذى قرر مؤخرا تقليص عدد اللاعبين فى قوائم المنتخبات إلى 23 لاعب فقط بعدما كانت القائمة تضم 28 لاعب فى ظل العمل بلوائح الطوارىء التى كانت موجودة على خلفية جائحة كورونا.

وشدد المدير الفنى على أنه قطعا سيكون فى حيرة شديدة عند اختيار القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة افريقيا والتى ستضم 3 حراس مرمى، بما يعنى أنه سيختار 20 لاعب فقط إضافة إلى حراس المرمى، وهو ما يستوجب بذلك كل لاعب مالديه من جهد حتى يحافظ على مكانه فى قائمة الفراعنة التى سيتم اعلانها منتصف ديسمبر المقبل والتى ستضم 25 لاعب أو 26 على الاكثر، على أن يتم تقليصهم إلى 23 لاعب يوم 29 ديسمبر وارسال القائمة النهائية للاتحاد الإفريقى.

وأغلق الجهاز الفنى للفراعنة ملف التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم 2026 التى تقام فى أمريكا وكندا والمكسيك، بعد تحقيق العلامة الكاملة وحصد 6 نقاط فى الجولتين الأولى والثانية، بالفوز على جيبوتى بسداسية نظيفة فى القاهرة، ثم الفوز على سيراليون بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت فى ليبيريا.