الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب القائمة.. فيتوريا يشعل الصراع بين لاعبى الفراعنة قبل أمم إفريقيا

فيتوريا
فيتوريا

حملت كلمات البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول للاعبى الفراعنة خلال رحلة العودة من سيراليون، مزيد من التوعد لاى لاعب سيخرج عن النص خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تقليص عدد اللاعبين فى قوائم المنتخبات الوطنية التى ستشارك فى بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتحدث فيتوريا مع لاعبيه حول أهمية الإلتزام بتعليمات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، لضمان التواجد فى القائمة النهائية التى ستخوض بطولة أمم افريقيا المقبلة، والتى ستقتصر على 23 لاعب فقط وفقا لتعليمات الكاف الذى قرر مؤخرا تقليص عدد اللاعبين فى قوائم المنتخبات إلى 23 لاعب فقط بعدما كانت القائمة تضم 28 لاعب فى ظل العمل بلوائح الطوارىء التى كانت موجودة على خلفية جائحة كورونا.

وشدد المدير الفنى على أنه قطعا سيكون فى حيرة شديدة عند اختيار القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة افريقيا والتى ستضم 3 حراس مرمى، بما يعنى أنه سيختار 20 لاعب فقط إضافة إلى حراس المرمى، وهو ما يستوجب بذلك كل لاعب مالديه من جهد حتى يحافظ على مكانه فى قائمة الفراعنة التى سيتم اعلانها منتصف ديسمبر المقبل والتى ستضم 25 لاعب أو 26 على الاكثر، على أن يتم تقليصهم إلى 23 لاعب يوم 29 ديسمبر وارسال القائمة النهائية للاتحاد الإفريقى.

وأغلق الجهاز الفنى للفراعنة ملف التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم 2026 التى تقام فى أمريكا وكندا والمكسيك، بعد تحقيق العلامة الكاملة وحصد 6 نقاط فى الجولتين الأولى والثانية، بالفوز على جيبوتى بسداسية نظيفة فى القاهرة، ثم الفوز على سيراليون بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت فى ليبيريا.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا المنتخب أمم أفريقيا

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع فيتوريا مع أحمد فتوح بعد معسكر منتخب مصر

فيتوريا: ظروف مباراة سيراليون كانت صعبة للغاية والشناوي ساعدنا اليوم

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رئيس الوزارء يستعرض أمام "النواب" إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وإنجى أمام النيابة العامة

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”