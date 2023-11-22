الخطيب يتدخل لإنهاء التجديد لثنائي الأهلي الشناوي وعبدالمنعم

اقتربت إدارة الكرة بالنادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب حسم موقف تمديد تعاقد الثنائى محمد الشناوى ومحمد عبدالمنعم لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والتى تنتهى عقودهما بنهاية الموسم المقبل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة نجحت في التوصل لاتفاق مبدئى على تمديد وتعديل عقود الثنائى مع منح محمد عبدالمنعم وعدا صريحا بتسهيل عملية احترافه شريطة أن يكون العرض مناسبا للاعب والنادي وتعديل راتب محمد الشناوي بالشكل اللائق له وتعويضه عن الرحيل عن الفريق.

وينتظر مسئولو الأهلى انتظام الثنائى في التدريبات بعد العودة من معسكر المنتخب الوطنى لوضع اللمسات الأخيرة على العقود الجديدة والتى ستكون حتى 2028.

وسبق وتحفظ محمد عبد المنعم على فتح المفاوضات معه لتجديد عقده طالبا تأجيل الملف لما بعد انتهاء مباريات نهائيات الأمم الإفريقية تحسبا لوصول عرض أوروبى عقب أمم إفريقيا.

وبدأ الاهلى فى البحث عن مدافع بمواصفات خاصة تحسبًا لوصول عرض أوروبى مغرى لعبد المنعم ومن ثم قد يضطر الأهلى للموافقة عليه.