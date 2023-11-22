الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يتدخل لإنهاء التجديد لثنائي الأهلي الشناوي وعبدالمنعم

الخطيب مع الشناوي
الخطيب مع الشناوي

اقتربت إدارة الكرة بالنادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب حسم موقف تمديد تعاقد الثنائى محمد الشناوى ومحمد عبدالمنعم لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والتى تنتهى عقودهما بنهاية الموسم المقبل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة نجحت في التوصل لاتفاق مبدئى على تمديد وتعديل عقود الثنائى مع منح محمد عبدالمنعم وعدا صريحا بتسهيل عملية احترافه شريطة أن يكون العرض مناسبا للاعب والنادي وتعديل راتب محمد الشناوي بالشكل اللائق له وتعويضه عن الرحيل عن الفريق.

 وينتظر مسئولو الأهلى انتظام  الثنائى في التدريبات بعد العودة من معسكر المنتخب الوطنى لوضع اللمسات الأخيرة على العقود الجديدة والتى ستكون حتى 2028.

وسبق وتحفظ محمد عبد المنعم على فتح المفاوضات معه لتجديد عقده طالبا تأجيل الملف لما بعد انتهاء مباريات نهائيات الأمم الإفريقية تحسبا لوصول عرض أوروبى عقب أمم إفريقيا.

وبدأ الاهلى فى البحث عن مدافع بمواصفات خاصة تحسبًا لوصول عرض أوروبى مغرى لعبد المنعم ومن ثم قد يضطر الأهلى للموافقة عليه.

كولر الخطيب الاهلى محمد الشناوي محمد عبدالمنعم

مواد متعلقة

الخطيب يعقد جلسة مع كولر لمناقشة مشاكل الفريق وملف الصفقات الجديدة

الخطيب يكشف الحالة الصحية للعامرى فاروق

تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الكرة بالنادى الأهلى

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

حالة من الذعر.. سر انتشار رائحة غاز فى القرية الذكية

سيدة تخلع زوجها: «يتاجر بي مع الشباب على الشات»

صدمة وبكاء.. نجوم الفن يودعون شقيق شريف رمزى (صور)

التحقيق فى مقتل سيدة داخل مول بأكتوبر لرفضها الزواج من زميلها

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

150 فلسطينيًا مقابل كل 50 إسرائيليًا.. هآرتس تكشف كواليس صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

ما الرسائل الإسرائيلية خلف اقتحام "مستشفى الشفاء"؟

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: قبول الهدنة مع حماس انتصار لها