الأهلى يواجه سموحة والزمالك يتحدى فيوتشر.. مواعيد مباريات الجولة السابعة بـ«دورى نايل»

أسدل الستار رسميًا على منافسات الأجندة الدولية، لشهر نوفمبر الحالي، التي استهلها المنتخب الوطني الأول، بتحقيق العلامة الكاملة في مواجهتي جيبوتي 6/0 وسيراليون 2/0، وتربعه على قمة الجموعة الأولى، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وتقام النسخة المقبلة من مونديال العالم (2026) في ثلاث دول هي كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني، تعود مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، لاستئناف مجددا، ولكن عقب خوض الرباعي المصري (الأهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر)، مبارياتهم في مرحلة المجموعات بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وتشهد الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل، إقامة جميع المباريات دون تأجيل، على مدار 4 أيام متواصلة، اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الجمعة 1 ديسمبر القادم.

مواعيد مباريات الجولة السابعة بدوري نايل

الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

بيراميدز & الإسماعيلي.. الرابعة عصرا (ملعب الدفاع الجوي).

الأهلي & سموحة.. السابعة مساء (استاد الجبل الأخضر).

الأربعاء 29 نوفمبر 2023

مودرن فيوتشر & الزمالك.. السابعة مساء (ملعب السلام).

الخميس 30 نوفمبر 2023

الاتحاد السكندري & زد.. الرابعة عصرا (استاد الإسكندرية).

طلائع الجيش & الجونة.. السابعة مساء (ملعب جهاز الرياضة العسكري).

فاركو & المقاولون العرب.. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

الجمعة 1 ديسمبر 2023

إنبي & المصري البورسعيدي.. الرابعة عصرا (استاد برج العرب بالإسكندرية).

الداخلية & بلدية المحلة.. الرابعة عصرا (استاد السلام).

البنك الأهلي & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي حتى الآن).

نتائج الجولة السادسة بدوري نايل

سموحة 0 الاتحاد السكندري 1

الزمالك 1 زد 2

سيراميكا كليوباترا 2 بيراميدز 0

الجونة 2 الداخلية 0

المقاولون العرب 1 الأهلي 2

بلدية المحلة 3 فاركو 2

الإسماعيلي 2 طلائع الجيش 3

مودرن فيوتشر 0 إنبي 1

المصري البورسعيدي 0 البنك الأهلي 4