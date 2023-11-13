الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. "رابطة الأندية" تُعدل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بـ دوري نايل

قمة بيراميدز والزمالك
قمة بيراميدز والزمالك بكأس مصر

تلقى نادي بيراميدز، إخطارا رسميا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين، بشأن تحديد موعد مباراة الفريق السماوي أمام الإسماعيلي، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وقررت رابطة الأندية إقامة المباراة، في الرابعة من عصر الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر، على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

تجدر الإشارة إلى أن بيراميدز، يبدأ مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عقب انتهاء الأجندة الدولية الحالية، حيث يستضيف الفريق السماوي نظيره مازيمبي الكونغولي، في السادسة من مساء الجمعة 24 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي ، ضمن منافسات الجولة الأولى بالأميرة السمراء.

ويعد هذا أول ظهور لنادي بيراميدز، في دوري أبطال إفريقيا ومرحلة المجموعات، بعد أربع مشاركات سابقة بكأس الكونفيدرالية، حيث كانت أفضل إنجازات الفريق السماوي، خلالها الوصول إلى المباراة النهائية في نسخة (2020) والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

وودع بيراميدز، منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، أمام الزمالك، مساء الأربعاء الماضي، على استاد القاهرة الدولي، عن طريق ضربات الجزاء (4/3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي في المواجهة المثيرة بالتعادل الإيجابي 3/3.

سجل أهداف بيراميدز في الوقت الأصلي والإضافي فيستون ماييلي ومصطفى فتحي ومحمد حمدي، في الدقائق الـ5 و92 و108.

بينما أحرز للفارس الأبيض نبيل عماد دونجا وسامسون أكينولا وناصر منسي، في الدقائق الـ90+2 و101 و112.

وفي ضربات الجزاء سجل لنادي بيراميدز عبدالله السعيد ورمضان صبحي، وكريم حافظ، بينما أهدر أحمد سامي ومصطفى فتحي.

أما الزمالك سجله حمزة المثلوني وعبدالله جمعة، وناصر منسي وأحمد سيد زيزو، بينما أهدر محمد أشرف روقة.

بيراميدز لجنة المسابقات برابطة الأندية الاسماعيلى مسابقة دوري نايل رابطة الأندية المحترفة

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