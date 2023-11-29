دورى نايل.. الزمالك فى مهمة استعادة الانتصارات أمام مودرن فيوتشر

يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد السلام في الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل.

الزمالك يتواجد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وخسر آخر مباراتين أمام إنبي وإف سي زد، لكنه نجح في تجاوز بيراميدز والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي، ثم الفوز على أبوسليم الليبي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وكانت المباراة الأولى منذ 9 مايو الماضي التي لم تهتز فيها شباك الفريق.

الزمالك تحسنت عروضه ونتائجه منذ تولى معتمد جمال المسئولية الفنية ورغم غياب عدد كبير من اللاعبين يسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 11 بعدما قام معتمد جمال بدراسة فريق مودرن فيوتشر جيدا ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه وطالب لاعبيه بإبقاف المغربي عبدالكبير الوادي أحد أهم مفاتيح لعب فيوتشر.

معتمد جمال ينوى العودة للعب بمهاجم صريح عكس مبارة أبوسليم الليبي بهدف زيادة الكثافة الهجومية إلىجانب تحركات أحمد سيد زيزو وشيكابالا ويوسف أوباما لإرباك دفاع مودرن فيوتشر.

قائمة الزمالك لمباراة مودرن فيوتشر

معتمد جمال المدير الفني للزمالك اختار21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وعمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ومحمد عبدالشافي وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيما نداي ويوسف أوباما وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وشهدت القائمة عودة محمود علاء بينما يغيب محمود حمدي الونش وحسام عبدالمجيد ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح.

في المقابل يحتل مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المركز الثالث برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وهزيمتين وسجل 8 أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وجمع ثلاث نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على البنك الأهلي والهزيمة أمام بيراميدز وإنبي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15 والانفراد بالمركزالثاني خاصة أن الفريق يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي في بداية مشوار دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده هاني خيري وأحمد لطفي ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.