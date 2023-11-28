الأهلى يواصل نزيف النقاط فى دورى نايل ويتعادل مع سموحة سلبيًا

تعادل الأهلي وسموحة سلبيًا مساء اليوم الثلاثاء، في إطار لقاءات الجولة السابعة من دوري نايل.

التعادل جعل الأهلي في وصافة ترتيب الدوري بـ14 نقطة، بينما وقع سموحة في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

الشوط الأول

وفرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة الـ20 دقيقة الأولى والتي لم تشهد أي هجمات خطرة بين الفريقين.

وجاء الاستحواذ سجالًا بين الفريقين، وكان أول التهديد عن طريق سموحة بالدقيقة 11، بتسديدة من حسين فيصل من خارج منطقة الجزاء على الطائر، لكنها جاءت سهلة في يد محمد الشناوي.

وشهدت الدقيقة 21 أول تهديد من الأهلي بتسديدة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء علت مرمى الهاني سليمان.

وبالدقيقة 34 حاول إمام من جديد بتسديدة خارج منطقة الجزاء مرت على يسار سليمان.

وسدد أفشة من جديد للأهلي من خارج منطقة كرة خطيرة علت بقليل مرمى الهاني سليمان بالدقيقة 35.

وحاول عبدالمنعم برأسية بالدقيقة 45 بعد ركلة حرة نفذها أفشة، لكن رأسيته علت مرمى الهاني سليمان.

الشوط الثاني

الدقيقة 48، علي معلول أرسل تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء، وسددها صلاح محسن من لمسة واحدة، ولكن تصدى لها الهاني سليمان بقدمه.

وفي الدقيقة 61 انطلق ديكي دودو بانفراد، لكنه سدد كرة داخل منطقة الجزاء علت مرمى الشناوي.

وبالدقيقة 63، لحسن دحدوح استلم الكرة خلف مدافعي الأهلي وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة، ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وحاول صلاح محسن برأسية بالدقيقة 84، لكنها مرت داخل منطقة الجزاء بجوار مرمى الهاني سليمان.

وفي الثانية الأخيرة من الخمس دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، حاول حسين الشحات بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لكنها علت مرمى الهاني سليمان.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة وعودة معلول أمام سموحة

وأجرى كولر تغييرات بالجملة عن لقاء ميدياما الماضي في دوري الأبطال، حيث عاد التونسي علي معلول للظهور أساسيًا، كما يقود الهجوم صلاح محسن ويجاوره حسين الشحات وكريم فؤاد.

ودخل الأهلي مواجهة سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية- محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- حسين الشحات- وكريم فؤاد

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر.