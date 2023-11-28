تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وأجرى كولر تغييرات بالجملة عن لقاء ماديما الماضي في دوري الأبطال، حيث عاد التونسي علي معلول للظهور أساسيًا، كما يقود الهجوم صلاح محسن ويجاوره حسين الشحات وكريم فؤاد.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة وعودة معلول أمام سموحة

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، على تشكيل فريقه المتوقع لملاقاة سموحة الليلة.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي مواجهة سموحة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم– أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية– محمد مجدي أفشة – إمام عاشور– حسين الشحات– وكريم فؤاد

خط الهجوم: صلاح محسن.

موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

يستضيف نادي الأهلي نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، في اليوم الأول بمنافسات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة وعينه على النقاط الثلاث، للانفراد بقمة الدوري، بشرط تعثر بيراميدز أمام الإسماعيلي، في مواجهة اليوم التي تجمع بين الفريقين، في تمام الرابعة عصرًا.

أما سموحة فيحاول استعادة نغمة الانتصارات مجددًا، بعد سلسلة من نزيف النقاط المتواصل على مدار الجولات الثلاث الماضية، ما بين التعادل وتذوق مرارة الهزيمة، وهو ما أدى إلى توقف رصيد الموج الأزرق، عند 8 نقاط، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل.

ويتقاسم الأهلي قمة الدوري مع بيراميدز، برصيد 13 نقطة لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح المارد الأحمر الأفضلية في اعتلاء الصدارة.

ولايزال يمتلك المارد الأحمر مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، في الجولة الخامسة، لم تحدد رابطة الأندية موعدًا لها حتى الآن.