كولر يحذر لاعبى الأهلى من تكرار الأخطاء "الساذجة" أمام سموحة

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهات سموحة طالبهم باستغلال نشوة الانتصار الإفريقي علي حساب ميدياما الغاني بتكرار الأمر أمام سموحة.

وأكد كولر أنه يعلم أن الفريق عانى ظروفا صعبة قبل مباراة ميدياما تتمثل فى اكتمال الصفوف فى تدريبين فقط بسبب المشاركة الدولية للاعبين، مشيرا إلى أنه اعتاد هذا الأمر خلال مشواره التدريبى ولا بد من التعامل مع تلك الظروف.

وحذر المدير الفني من صعوبة مواجهة سموحة الذي يجيد التعامل أمامنا، ولا بد من ضرورة علاج ظاهرة إهدار الفرص المستمرة مع الفريق من الموسم الماضى.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاء وعدم ترك مساحات لهجوم المنافس حتي لا يتعرض الفريق لأي هزة خلال سير اللقاء، خاصة أن حسام حسن مهاجم سموحة ولاعب الفريق السابق سبق وأحرز في مرمنا أهداف من أخطاء دفاعية ساذجة ولا بد من التركيز وعدم تكرارها مرة أخري في لقاء اليوم.

كولر استقر على تشكيل الأهلي أمام سموحة

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة سموحة ويتكون من محمد الشناوى في حراسة المرمي وأمامه أكرم توفيق ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول وأليوديانج وإمام عاشور ومروان عطية وحسين الشحات وكريم فؤاد وفي الهجوم صلاح محسن.

ويرى كولر أن الدفع بصلاح محسن مهاجما هو الأفضل أمام سموحة خاصة مع غياب بيرسي تاو أنتونى موديست للإصابة واستمرار إيقاف محمود كهربا محليا بسبب عقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى التى تعد مباراة اليوم هى الأخيرة بها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم استعداداته لمباراة سموحة التي تجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة، لمناقشة آخر الجوانب الفنية المتعلقة باللقاء، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، ‏أعقبتها تدريبات خططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة.‏

وواصل أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو تدريبات التأهيل البدني بالجري حول الملعب، واستكمال برنامج العلاج في «الجيم» ‏تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.‏

كان الجهاز الفني قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏