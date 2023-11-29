ريال مدريد يلتقي نابولي في لقاء تحصيل حاصل بدوري الأبطال

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره نابولي الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في المجموعة والاستمرار في تصدرها بالعلامة الكاملة بعدما حسم تأهله في مباراة الجولة الماضية بالفوز على براجا، فيما يرغب نابولي في إلحاق الهزيمة الأولى بريال مدريد والانتقام من هزيمة الجولة الثانية وحسم مسألة التأهل والتي لم تعد صعبة بالنسبة للفريق الإيطالي خاصة في ظل انحصار منافسة التأهل بينه وبين منافسه الإسباني.

ويقود المباراة تحكيميًا الفرنسي فرانسوا ليتكسير، ويعاونه مواطنيه سيريل مونييه، ومهدي رحموني وجيريمي ستينات حكمًا رابعًا، فيما يدير تقنية الفيديو جيروم برسيارد ويعاونه بول فان بوكيل.

ويغيب عن ريال مدريد كلًا من:"إدواردو كامافينجا، تيبو كورتوا، أردا جولر، إيدير ميليتاو، أوريلين تشواميني، فينسيوس جونيور، كيبا أريزابالاجا، لوكا مودريتش" وجميعهم للإصابة.

وفي نفس المجموعة، يلتقي سبورتنج براجا البرتغالي مع نظيره يونيون برلين الألماني في نفس التوقيت وعلى ملعب بلدية براجا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة وخلفه نابولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وسبورتنج براجا في المركز الثالث بـ3 نقاط ويونيون برلين في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره كوبنهاجن الدنماركي في العاشرة مساءً، لحساب المجموعة الأولى وعلى ملعب أليانز أرينا.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته في المجموعة راغبًا في الاقتراب من التأهل بالعلامة الكاملة، بينما يأمل فريق كوبنهاجن في خطف انتصار مفاجيء يمنحه أفضلية في التأهل على مانشستر يونايتد وجالطة سراي منافسيه على المركز المؤهل لدور الـ16.

ويغيب عن بايرن ميونخ اليوم كلًا من: "ماتياس دي ليخت، جمال موسيالا، جابرييل ماروشيتش، طارق بوشمان، رافائيل جيريرو" للإصابة.

وتدير مباراة بايرن ميونخ الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت ويعاونها كلًا من ميكائيل بيرشبرو، وستيفين تووريجروسا وباستيان ديشيبي حكمًا رابعًا، فيما يدير تقنية الفيديو كارلوس ديل كيرو جراندي، ويعاونه أليخاندرو هيرنانديز.