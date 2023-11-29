الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرياضية: رونالدو يواصل غيابه عن مران النصر قبل الديربى أمام الهلال

رونالدو
رونالدو

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، الغياب عن مران فريقه لليوم الثاني على التوالي بسبب الإصابة.

وأشارت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم، ألى أن “رونالدو” حضر للنادي وأجرى تمارين استرجاعية منفردا دون المشاركة في الحصة الجماعية لفريقه؛ استعدادا لمواجهة الهلال، الجمعة، في ديربي الرياض المنتظر.

وأكدت تقارير أن رونالدو لن يشارك اليوم في مران فريقه، لكن سيشارك في جزء من المران الأخير للديربي، غدًا الخميس.

وتعرض رونالدو للإصابة خلال مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، الإثنين في لقاء انتهى بالتعادل السلبي بالجولة 5 من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وغادر رونالدو ملعب المباراة متأثرًا بإصابته قبل 12 دقيقة من نهاية المواجهة.

من جانبه، علق لويس كاسترو، المدير الفني، عن إصابة رونالدو في المؤتمر الصحفي قائلًا: "أتمنى أن يقوم الجهاز الطبي بدوره كي يلحق اللاعب بالمباريات القادمة، الأمر يبدو ليس سهلًا".

ويخضع رونالدو لفحوصات طبية خلال ساعات قادمة لتحديد حجم إصابته ومدى إمكانية مشاركته ضد الهلال.

الدون يعتلي قمة هدافي دوري روشن السعودي بالموسم الجاري برصيد 15 هدفًا.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب قبل الجولة المقبل برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة.

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