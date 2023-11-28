الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو يغيب عن تدريبات النصر قبل ديربى الهلال

رونالدو
رونالدو

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عن التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، استعدادًا لديربي الرياض أمام الهلال.

وتعرض رونالدو للإصابة خلال مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، أمس الاثنين في لقاء انتهى بالتعادل السلبي بالجولة 5 من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وغادر رونالدو ملعب المباراة متأثرًا بإصابته قبل 12 دقيقة من نهاية المواجهة.

ومن جانبه علق لويس كاسترو، المدير الفني، عن اصابة رونالدو في المؤتمر الصحفي أمس قائلًا: "أتمنى أن يقوم الجهاز الطبي بدوره كي يلحق اللاعب بالمباريات القادمة، الأمر يبدو ليس سهلًا".

ويخضع رونالدو لفحوصات طبية خلال ساعات قادمة لتحديد حجم اصابته ومدى إمكانية مشاركته ضد الهلال.

ويلعب النصر ضد الهلال مساء الجمعة المقبل في الديربي، بقمة الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

وتترقب جماهير العالمي موقف نجمها من المشاركة في مباراة الهلال، حيث تعلق عليه أمالًا كبيرةً في قيادة الفريق للانتصار.

الدون يعتلي قمة هدافي دوري روشن السعودي بالموسم الجاري برصيد 15 هدفًا.

وضرب النجم البرتغالي واحدة من أروع صور النزاهة واللعب النظيف في ملاعب كرة القدم، بعدما رفض قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء له خلال مباراة فريقه النصر السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة الثانية من اللقاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا اليوم الاثنين، سقط رونالدو داخل منطقة جزاء الفريق الإيراني بعد احتكاك مع مدافع بيرسبوليس ليطلق الحكم صافرته معلنًا عن ضربة جزاء للنصر.

وفور احتساب ضربة الجزاء، ركض رونالدو نحو الحكم حيث أشار له أنه لا وجود لضربة جزاء وأن لاعب الفريق الإيراني لم يعرقله، حيث إنه تعثر خلال محاولة سيطرته على الكرة وهو ما أظهرته الإعادة التليفزيونية.
 

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