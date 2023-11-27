الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أخلاق الأساطير.. رونالدو يرفض احتساب ركلة جزاء لصالحه في دوري أبطال آسيا (فيديو)

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو في مباراة بيرسبوليس

برهن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، على أخلاقه الرياضية، خلال المباراة التي تجمع فريقه بـ بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، بطلبه من الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه.

ويلعب النصر السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني، على ستاد الأول بارك، في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023 /2024.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية، بداعي عركلته من قبل مدافع بيرسبوليس.

رونالدو نهض مسرعًا وتوجه للحكم وأخبره بأنها ليست ركلة جزاء وأنه لا يوجد خطأ من لاعب بيرسبوليس ضده، حيث أنه سقط بمفرده.

وتوجه حكم المباراة لمشاهدة اللعبة عبر تقنية الفيديو، ليتبين أن مدافع بيرسبوليس لم يُعركل رونالدو، ليقوم بدوره بإلغاء ركلة الجزاء.

وتُتقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports AFC، SSC Sports HD 5.

تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو، تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيميريك لابورت - أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو - سامي النجعي

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

وليد عبدالله - راغد النجار - عبدالله مادو - محمد قاسم - محمد فتيل - عبدالمجيد الصليهم - علي الحسن - عبدالله الخيبري - محمد مران - مشاري النمر.

ترتيب النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

ويحتل النصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل للدور المقبل، حيث يبحث عن تأمين الصدارة في مباراة اليوم.

أما فريق بيرسبوليس، فيأتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، في المجموعة التي تضم أيضًا فريقي الدحيل القطري، استقلال دوشنبه الطاجكي.

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