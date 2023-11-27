الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك في دوري أبطال آسيا.. استبعاد أحمد حجازي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة أجمك الأوزبكي، في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023/2024.

موعد مباراة اتحاد جدة وأجمك في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة اتحاد جدة وأجمك في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أجمك بأوزبكستان.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports AFC، SSC Sports 1 HD.

تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك

وضم تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: لويز فيليبي - حسن كادش - أحمد بامسعود - مهند الشنقيطي

خط الوسط: فيصل الغامدي - فابينهو - صالح العمري

خط الهجوم: فيليبي جوتا - عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما

وفضل جاياردو استبعاد المدافع المصري أحمد حجازي، من قائمة الفريق، بعد عودته للتو لتدريبات الفريق، عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد أجمك في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط.

جدير بالذكر أن الاتحاد خسر أمام أمام القوة الجوية بثنائية نظيفة، في الجولة الماضية.

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