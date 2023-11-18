منافس الأهلى المحتمل.. مدرب اتحاد جدة يصل خلال ساعات لتولى قيادة الفريق

يصل الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، إلى جدة مساء اليوم السبت من أجل توقيع عقد تدريب فريق نادي الاتحاد.

وغادر جالاردو الأرجنتين عصر اليوم السبت متجهًا إلى جدة من أجل تولي تدريب الاتحاد رسميًا خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وكان الاتحاد قد أعلن عن إقالة نونو سانتو بعد تراجع نتائج الفريق بشدة في الفترة الأخيرة.

من جانبه قال جالاردو للصحفيين: "مشروع الاتحاد رائع، وهو ما حفزني على الموافقة وتولي تدريب الفريق".

وأتم تصريحاته: "جماهير ريفر بليت سيظلون دائمًا في قلبي".

ومن المفترض أن يقود جالاردو فريق الاتحاد في مباراته القادمة ضد الاتفاق، الجمعة المقبل في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

يتمتع جالاردو بسمعة كونه أحد أنجح المدربين في ريفر بليت الذي أمضى معه 8 أعوام إلى أن قرر الرحيل في 2022.

ومنذ ذلك الحين ارتبط اسم المدرب البالغ من العمر 47 عامًا بالانتقال إلى قائمة من الأندية من بينها باريس سان جيرمان وموناكو وفياريال وإشبيلية ونابولي.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق "فابريزو رومانو"، قد كشف عن موقف الإسباني جولين لوبيتيجي من تدريب اتحاد جدة السعودي.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة "X"، إن لوبيتيجي رفض عرض تدريب اتحاد جدة السعودي، وكل تركيزه الحالي للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

لوبيتيجي كانت آخر تجاربه مع وولفرهامبتون الإنجليزي، عندما تولي تدريبهم في نوفمبر 2022 ورحل في أغسطس الماضي.

ويفتتح اتحاد جدة بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يتأهل الفائز منهما إلى الدور الثاني، لمواجهة النادي الأهلي.