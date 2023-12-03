5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح أمام فولهام فى الدورى الإنجليزى

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة جديدة قوية أمام فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره فولهام على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• ماذا ينتظر محمد صلاح أمام فولهام؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام فولهام وما ينتظره من أرقام قياسية جديدة في مسيرته الكروية، وذلك على النحو التالي:

- يستعد محمد صلاح لخوض المباراة رقم 300 مع ليفربول في جميع المسابقات.

- يسعى محمد صلاح للوصول إلى الهدف رقم 200، ويصبح من بين 5 لاعبين فقط بالتاريخ سجلوا هذا الرقم لنادي ليفربول.

- في حال نجح صلاح في هز شباك فولهام، فإنه سيكون الهداف التاريخي لليفربول ضد فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف في مرمى فولهام، متساويًا مع كل من: جيرارد وسواريز وستوريدج.

- يأمل محمد صلاح في الوصول للهدف رقم 150 بمسيرته الشخصية بالدوري الإنجليزي الممتاز (بواقع 147 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، حيث سجّل حتى الآن 149 هدفًا في 244 مباراة خاضها في البطولة.

- أما في حال تمكّن محمد صلاح من تسجيل هاتريك في مباراة اليوم، فإنه سيصل للهدف رقم 150 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

- ليس هذا فحسب، بل سيصبح محمد صلاح -الذي نجح في تسجيل 17 هدفًا خلال آخر 19 مباراة له في "أنفيلد"- أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف في البريميرليج.

- يواصل محمد صلاح منافسته القوية في سباق ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 10 أهداف، خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب الصدارة بفارق 4 أهداف.

• ماذا قدم محمد صلاح أمام فولهام؟

- ستكون مباراة اليوم هي السابعة التي يواجه فيها محمد صلاح فريق فولهام.

- وخاض محمد صلاح 6 مواجهات سابقة أمام فولهام، وجميعها بقميص ليفربول، إذ قاد فريقه نحو تحقيق 3 انتصارات، وتعادلين، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 4 أهداف.

ترتيب ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

- ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وأرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة.

- بينما يتواجد فريق فولهام حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة.