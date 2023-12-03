الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكونفيدرالية الإفريقية.. الزمالك يسعى لتحقيق فوزه الثانى على حساب كويا سوار الغينى

الزمالك هزم أبوسليم
الزمالك هزم أبوسليم الليبي في الجولة الأولى

يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يواجه فريق كويا سوار الغيني في التاسعة مساء اليوم، باستاد السلام في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، التي يتصدرها ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي برصيد ثلاث نقاط بفارق هدف عن الزمالك.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى على فريق أبوسليم الليبي بهدف دون رد، والفوز الليلة يرفع رصيده إلى ست نقاط، وسيواجه ساجرادا بالقاهرة يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة، والفوز يعني وصوله للنقطة التاسعة وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور ربع النهائي.

ويخوض الزمالك مباراة كويا سوار بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على فيوتشر بهدفين نظيفين في الدوري المحلي، ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني، بقيادة معتمد جمال، على نفس التشكيل الذي خاض مباراة فيوتشر في ظل استمرار غياب محمد صبحي وأحمد أبوالفتوح ومصطفى الزناري بقرار من مجلس الإدارة، وحسام عبدالمجيد ومحمود حمدي الونش ومصطفى شلبي نظرًا للإصابة، وقد يدفع معتمد جمال بعمر جابر في مركز الظهير الأيمن بدلًا من محمد طارق وإشراك محمد عبدالشافي كظهير أيسر، واللعب بطريقة 4- 2- 3 -1، وطالب معتمد جمال لاعبيه بحسم المباراة مبكرًا حتى لا يتكرر ما حدث في مباراة أبوسليم الليبي عندما تأخر هدف الفوز حتى الدقيقة 73.

معتمد جمال حرص على دراسة فريق كويا سوار جيدًا من خلال مشاهدة مباراته مع ساجرادا إسبيرانسا، وتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، ورغم الفارق الكبير في الإمكانات الفنية والخبرة والتاريخ بين الزمالك وكويا سوار إلا أن معتمد جمال حذر لاعبيه من الاستهانة بالفريق الغيني، وأكد لهم أن الفوز لن يتحقق إلا من خلال الجدية وتنفيذ التعليمات والالتزام التكتيكي كما حدث في مباراة فيوتشر.

قائمة الزمالك لمباراة سوار الغيني 

معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: محمد عواد وعبدالرحمن نفاد وعمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ومحمد عبدالشافي وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي وسيد عبدالله نيمار وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيما نداي ويوسف أوباما وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

يدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ويساعده مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا وسورو فاستواني من ليسوتو ومعهم الجنوب إفريقي جيل ألفريد شافاني حكم رابع.

دورى ابطال افريقيا موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني معتمد جمال شيكابالا أحمد سيد زيزو

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