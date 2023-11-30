عقب الانتهاء من مواجهة مودرن فيوتشر محليا، أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك القادمة بالكونفيدرالية، لاسيما أنها ستكون داخل أدغال القارة السمراء، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق ومتابعي القلعة البيضاء، عبر كافة محركات جوجل خلال الساعات الماضية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

ويأتي ذلك، بعد نجاح الزمالك في التخلص من عقدة الهزيمة دائما في الجولات الافتتاحية من مرحلة المجموعات بالمسابقات القارية، سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني بكأس الكونفيدرالية

ويواجه الزمالك نظيره سوار الغيني، في تمام التاسعة مساء الأحد القادم 3 ديسمبر 2023، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية، والتي تضم فرق أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

ويتقاسم الفارس الأبيض قمة المجموعة الثانية مع بطل أنجولا "ساجرادا"، برصيد 3 نقاط لكلاهما، يليهم سوار الغيني وأبوسليم الليبي، بلا رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفيدرالية

تنقل مباراة الزمالك أمام سوار الغيني، في تمام التاسعة مساء الأحد القادم على ملعب السلام، في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك مجموعة شبكات قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق النقل الحصري والمباشر لجميع منافسات دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، بالإضافة لمواجهتي المباراة النهائية من البطولة القارية، نسخة الموسم الجاري (2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك، قد استهل مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، بالفوز على أبوسليم الليبي، الأحد الماضي بهدف نظيف، سجله يوسف إبراهيم أوباما.

نهضة بركان بوابة الزمالك لـ"لقبه" الوحيد

ويمتلك الزمالك لقبا واحدا من كأس الكونفيدرالية، حصده خلال نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، بالهزيمة ذهابا في كازابلانكا بهدف نظيف، والفوز إيابا بالقاهرة بهدف نظيف أيضا، ليحتكم الفريقين لضربات الجزاء، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بنتيجة (5/3).

الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات مجددا

وكان الزمالك استعاد نغمة الانتصارات مجددا، في مسابقة دوري نايل، عقب الفوز على مودرن فيوتشر، أمس، الأربعاء بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده لـ11 نقطة، دفعته للعودة مرة أخرى للمنافسة على قمة الدوري، بعدما أصبح الآن يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل، خلف بيراميدز المتصدر بـ16 نقطة يليه الأهلي بـ14 نقطة، ثم زد ومودرن فيوتشر بـ12 نقطة لكلاهما.