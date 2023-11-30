الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك فى مباراة فيوتشر

ركلة جزاء الزمالك
ركلة جزاء الزمالك أمام فيوتشر

كشف سمير عثمان، الخبير التحكيمي، مدى صحة قرارات حكم مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة السابعة من دوري نايل.

وفاز الزمالك على فيوتشر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام.

وقال سمير عثمان، في تصريحات تليفزيونية، متطرقًا للحديث عن ركلة الجزاء: "توجد إعاقة لمهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري، لكن قبلها كان هناك خطأ من سيف الجزيري ضد لاعب فيوتشر".

وأضاف: "الكرة كانت صعبة على الحكم وكان يجب على تقنية الفيديو أن تتدخل في هذه اللعبة، أعتقد أن ضربة الجزاء غير صحيحة لصالح الزمالك".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيف الجزيري في الدقيقة 39 سجل منها أحمد سيد زيزو الهدف الأول في المباراة.

أما فيما يتعلق بهدف فيوتشر الذي تم إلغائه، أوضح "هناك تسلل على لاعب فيوتشر والقرار كان صحيحًا بإلغاء الهدف في نهاية الأمر".

أما بخصوص هدف الزمالك الملغي، علّق "تمركز الحكم المساعد كان رائعًا والقرار كان صحيحًا بإلغاء الهدف".

اقرأ أيضا.. دورى نايل: الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية فى شباك فيوتشر

الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات في دوري نايل بثنائية في شباك فيوتشر

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري، بعد الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في الجولة السابعة من دوري نايل.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

ارتفع رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

الزمالك خبير تحكيمي مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر دوري نايل 2023 فريق مودرن فيوتشر سمير عثمان

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