خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك فى مباراة فيوتشر

كشف سمير عثمان، الخبير التحكيمي، مدى صحة قرارات حكم مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة السابعة من دوري نايل.

وفاز الزمالك على فيوتشر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام.

وقال سمير عثمان، في تصريحات تليفزيونية، متطرقًا للحديث عن ركلة الجزاء: "توجد إعاقة لمهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري، لكن قبلها كان هناك خطأ من سيف الجزيري ضد لاعب فيوتشر".

وأضاف: "الكرة كانت صعبة على الحكم وكان يجب على تقنية الفيديو أن تتدخل في هذه اللعبة، أعتقد أن ضربة الجزاء غير صحيحة لصالح الزمالك".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيف الجزيري في الدقيقة 39 سجل منها أحمد سيد زيزو الهدف الأول في المباراة.

أما فيما يتعلق بهدف فيوتشر الذي تم إلغائه، أوضح "هناك تسلل على لاعب فيوتشر والقرار كان صحيحًا بإلغاء الهدف في نهاية الأمر".

أما بخصوص هدف الزمالك الملغي، علّق "تمركز الحكم المساعد كان رائعًا والقرار كان صحيحًا بإلغاء الهدف".

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الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات في دوري نايل بثنائية في شباك فيوتشر

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري، بعد الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في الجولة السابعة من دوري نايل.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

ارتفع رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.