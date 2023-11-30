الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. الاتحاد السكندرى يواجه إف سى زد فى مباراة مواصلة الانتصارات

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري فاز في الجولة الماضية على سموحة

يستضيف الاتحاد السكندري فريق إف سي زد في الرابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع السابع لمسابقة  دوري نايل.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز السادس برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع ست نقاط من آخر مباراتين على المقاولون وسموحة ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 14 والوصول للمركز الثالث .

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة إف  سي زد

واختار طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو خليل وعمر صلاح وهشام صلاح وإسلام أبو سليمة ومحمود شبانة وكريم الديب وعمرو صالح  ومصطفى إبراهيم وأحمد غنيم ومورو ساليفو مورو وناصر ناصر وبلال السيد وعمر طارق الوحش وفوزي الحناوي وعبد الغني محمد وأحمد عيد ورجب عمران وإيريك أوبامي وبنجامين بواتينج وكريستوفاو مابولولو. 

وشهدت القائمة غياب كل من المهدي سليمان والتونسي سيف تقا وخالد الغندور وأحمد عادل ميسى وأحمد ياسين وأحمد الشيخ والحبيب حسن لأسباب مختلفة .

إف سي زد وطموح الصعود للمركز الثاني 

في المقابل يحتل فر يق إف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الثالث برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، ولم يتعرض لأى هزيمة، وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف، وخمس نقاط من آخر ثلاث مباريات من الفوز على الزمالك والتعادل مع المقاول وسموحة، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 15 والانفراد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر ويخوض إ ف سي زد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الزمالك في الجولة السادسة.

يدير المباراة وائل فرحان ويساعده أحمد صلاح ومحمود عبد السمبع ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الاتحاد السكندرى فريق إف سي زد طارق العشري مجدي عبد العاطي

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