محمد صلاح يستعد لخوض اللقاء رقم 300 مع ليفربول

يستعد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني لخوض اللقاء رقم 300 له مع ليفربول الإنجليزي في جميع البطولات اليوم.

ويستضيف ليفربول نظيره فولهام مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي في لقاء سيكون تاريخيًا للدولي المصري.

وسيكون ملعب أنفيلد، معقل الريدز، مسرحًا لمواجهة ليفربول وفولهام فى الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويمتلك ليفربول فى رصيده 28 نقطة جمعها من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 4 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 28 هدفًا وتلقى 11 هدفًا، بينما يمتلك فولهام 15 نقطة فقط فى رصيده جمعها من 13 مباراة.

ويسعى ليفربول صاحب الملعب والجمهور إلى الفوز لمطاردة مانشستر سيتى وأرسنال اللذين يبتعدان عنه بفارق نقطة واحدة ونقطتين على القمة وخطف الصدارة منهما ولمواصلة المنافسة وتضييق الخناق على الجانرز المتصدر.

وخسر ليفربول فى مرة واحدة فقط من آخر 10 مباريات فى الدورى الإنجليزى الممتاز ضد فولهام، حيث فاز في 7 وتعادل فى مباراتين، بينما الخسارة الوحيدة كانت 1-0 على أرضه فى مارس 2021.

محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر بتصويت الجمهور



وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، اليوم الخميس، عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر الماضي بتصويت الجماهير.

وتفوق محمد صلاح على منافسيه، وهم: النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل يونايتد، والإنجليزي جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام، والإنجليزي ديكلن رايس، لاعب وسط أرسنال، بالإضافة للكاميروني بريان مبيومو، جناح برينتفورد.

تأتي هذه الجائزة بعد أيام قليلة من حصول محمد صلاح على جائزة الأفضل لشهر أكتوبر أيضًا، والمُقدمة من رابطة "البريميرليج".

وحرص نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بالاحتفال بفوز محمد صلاح، من خلال نشر صورته بالجائزة، مصحوبة بتعليق: "نُقدم لكم الملك المصري، لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجمهور المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين".