محمد صلاح يتفوق على هالاند ويقتنص جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في أكتوبر

توّج محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الماضي

محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر بتصويت الجمهور

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، اليوم الخميس، فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر الماضي بتصويت الجماهير.

وتفوق محمد صلاح على منافسيه، وهم: النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل يونايتد، والإنجليزي جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام، والإنجليزي ديكلن رايس، لاعب وسط أرسنال، بالإضافة للكاميروني بريان مبيومو، جناح برينتفورد.

تأتي هذه الجائزة بعد أيام قليلة من حصول محمد صلاح على جائزة الأفضل لشهر أكتوبر أيضًا، والمُقدمة من رابطة "البريميرليج".

وحرص نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بالاحتفال بفوز محمد صلاح، من خلال نشر صورته بالجائزة، مصحوبة بتعليق: "نُقدم لكم الملك المصري، لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجمهور المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين".

محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام لاسك لينز

يستعد محمد صلاح لخوض مواجهة قوية ومهمة مع فريقه ليفربول أمام لاسك لينز النمساوي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على تولوز الفرنسي صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط، وسانت جيلواز البلجيكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يقبع فريق لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.