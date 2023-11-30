دورى نايل.. مواجهة قوية بين الجريحين فاركو والمقاولون باستاد برج العرب

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم لقاء بين فاركو والمقاولون العرب في الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل.

فاركو في مهمة تصحيح الأوضاع

فريق فاركو بقيادة خالد جلال يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وأربع هزائم وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الإسماعيلي والهزيمة أمام الجونة وبلدية المحلة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة السابعة وتخطي الإسماعيلي.

الغريب أن خالد جلال بدأ مشوار ه مع فاركو بالفوز على الإسماعيلي في ملعبه لكنه تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام الجونة وبلدية المحلة الصاعدان من القسم الثاني ويسعى فاركو لتصحيح أوضاعه والابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول دوري نايل.

المقاولون يبحث عن الفوز الأول

في المقابل المقاولون بقيادة شوقي غريب في موقف لايحسد عليه ويحتل المركز الأخير برصيد نقطتين وهو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أى فوز وتعادل مرتين مع الزمالك وإف سي زد وخسر أربع مباريات أمام بلدية المحلة وسموحة والاتحادالسكندري والأهلي وسجل 8 أهداف ودفاعه هو الأضعف في الدوري واهتزت شباكه 13 مرة ويسعى لتحقيق فوزه الأول والابتعاد عن المركز الأخير.

اهتزاز نتائج المقاولون أدى لعدم ثبات التشكيل حيث يقوم شوقي غريب بالتغيير في كل مباراة على أمل الوصول لتشكيل يستطيع تحقيق الفوز لكنه لم يجد حلولا للمشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق الذي أهتزت شباكه في المباريات الست التي لعبها ويأمل شوقي غريب أن تكون مباراة اليوم هى البادية الحقيقية للفريق في دوري نايل.

يدير المباراة محمد التابعي الغازي ويساعده سيد نافع وأحمد رشدي ومعهم مبروك نبيل حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو .