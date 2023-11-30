طلائع الجيش يستضيف الجونة في الأسبوع العاشر من دوري نايل

يحل الجونة ضيفا على فريق طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل.

طلائع الجيش وطموح الوصول للمربع الذهبي

فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني يحتل المركز الثامن برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين، وسجل ستة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والهزيمة أمام المصري، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13 ودخول المربع الذهبي.

عبدالحميد بسيوني حذر لاعبيه من فريق الجونة وأكد لهم أنه قادم من تعادل مع الأهلي، إضافة لفوزه على فيوتشر والدخلية ما يؤكد أن نتائج الفريق في تصاعد مستمر، وطالب عبد الحميد بسيوني لاعبيه بالتركيز طوال المباراة وفرض رقابة صارمة على المغربي أحمد بلحاج هداف الجونة وأخطر لاعبيه.

الجونة يسعى لمواصلة نتائجه الايجابية

على الجانب الأخر، يحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز التاسع برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف، وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات من الفوز على فاركو والداخلية والتعادل مع الأهلي، ما ساهم في ارتفاع الروح المعنوية للاعبين وزيادة ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على مواجهة الكبار.

ويعتمد علاء عبد العال على التنظيم الدفاعي الجيد لفريقه والقدرات الخاصة للثلاثي أحمد بلحاج وأرنود وصامويل في الجانب الهجومي، وحرص علاء عبد العال خلال توقف الدوري على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وقام بتدريبهم على كيفية إيقاف مفاتيع اللعب ومصادر الخطورة في طلائع الجيش.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده أحمد عبد الغني ومصطفى حسين ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومحمد معروف حكم فيديو وصبحي العمراوي مساعد حكم فيديو.