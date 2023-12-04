هالاند مُهدد بالإيقاف بعد غضبه على حكم مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام

يواجه النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خطر التعرّض لعقوبة الإيقاف من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد غضبه على حكم مباراة توتنهام.

ووقع فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي مع توتنهام هوتسبير بنتيجة 3- 3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وافتتح سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، التهديف بهز شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 6، قبل أن يسجل هدف التعادل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9 من زمن اللقاء، ثم عزز فيل فودين تقدم السيتي بهدفه في الدقيقة 31 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أدرك جيوفاني لو سيلسو هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 69، قبل أن يسجل جاك جريليش الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 81، ولكن ديان كولوسيفسكي أفسد فرحة لاعبي الفريق السماوي، بعدما سجل هدف التعادل الثالث للسبيرز في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

هالاند يواجه خطر الإيقاف بعد غضبه على حكم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إيرلينج هالاند مُهددًا بالعقوبة، بعدما وجّه إهانات ضد حكم اللقاء "سيمون هوبر"، تعبيرًا عن غضبه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أحد لاعبي توتنهام عرقل هالاند في الدقيقة 94، ولكن إيرلينج أكمل الهجمة المرتدة، وقدم تمريرة لجاك جريليش وضعته أمام المرمى.

ولكن حكم المباراة لم يعطِ إتاحة الفرصة واحتسب ركلة حرة، رغم وجود فرصة تهديفية محققة لفريق مانشستر سيتى فى الثواني الأخيرة من المباراة، الأمر الذي أثار غضب إيرلينج هالاند ليدخل في مشادة قوية مع الحكم.

وبعد المباراة، أعاد هالاند نشر فيديو للواقعة، عبر صفحته الرسمية على منصة "X" ، مُعلقًا عليها بعبارة غير لائقة، الأمر الذي قد يضعه في خطر مواجهة تهمة سوء السلوك أيضًا من قِبل لجنة الانضباط.

وبعد التعادل، يتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، خلف كل من ليفربول صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وأرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.