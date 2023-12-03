توتنهام يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مثيرة

فرض فريق توتنهام هوتسبير التعادل على مضيفه مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، في قمة الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

جيريمي دوكو كاد أن يفتتح التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة، بتسديدة من منطقة الجزاء، تصدى لها فيكاريو بسهولة.

ورد لاعبو توتنهام بهجمة مرتدة رائعة، انتهت بهدف أول عن طريق الكوري سون هيونج مين، الذي تفوق على دوكو وسدد الكرة في شباك إيدرسون، الذي فشل في التصدى لتسديدته.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل في الدقيقة التاسعة بهدف عكسي عن طريق سون هيونج مين، أثناء محاولته إبعاد الكرة التي أرسلها ألفاريز من الجهة اليسرى من ركلة حرة.

وأهدر النرويجي إيرلينج هالاند فرصة التسجيل لـ مانشستر سيتي، في الدقيقة 13، عندما استغل برناردو سيلفا كرة خاطئة من دفاع توتنهام، ليمرر الكرة لزميله، الذي سدد الكرة خارج المرمى بغرابة.

وفي الدقيقة 23، اخترق برنارن جونسون دفاعات مانشستر سيتي من الجهة اليسرى، ليمرر الكرة صوب سون داخل منطقة الجزاء، لكن روبين دياز أبعد الكرة قبل أن تصل للاعب الكوري ببراعة.

وكاد دوكو أن يدك شباك توتنهام في الدقيقة 29، بعدما اقتحم منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة.

وتمكن فيل فودين من تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، في الدقيقة 31 من جملة تكتيكية مميزة، حيث مرر هالاند الكرة لـ دوكو، ومنه لـ جوليان ألفاريز، ومنه إلى مسجل الهدف الذي سددها على يمين فيكاريو حارس توتنهام.

وكاد ألفاريز أن يعزز تقدم مانشستر سيتي، في الدقيقة 35، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر.

وتمكن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو من تسجيل هدف التعادل لـ توتنهام في الدقيقة 69، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى، من على حدود منطقة الجزاء.

واستطاع البديل جاك جريليش تسجيل الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 81، بعدما قُطعت الكرة من إيف بيسوما، لتصل لـ هالاند، الذي مررها لزميله أمام المرمى، ليضعها في الشباك.

وأدرك السويدي ديجان كولوسيفسكي التعادل لـ توتنهام في الدقيقة 90 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جونسون من اليسار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 30 نقطة في المركز الثالث بعد سقوطه في التعادل للمباراة الثالثة تواليًا.، ورصيد توتنهام لـ 27 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو رويال - إيمرسون رويال - بين ديفيز - أودوجوي

خط الوسط: إيف بيسوما - جيوفاني لو سيلسو - ديجان كولوسيفسكي

خط الهجوم: برنان جونسون - سون هيونج مين - بريان جيل

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بـ جيريمي دوكو في مركز الجناح الأيسر على حساب جاك جريليش، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول.

خط الوسط: رودري هيرنانديز - برناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند