برشلونة يدرس خضوع تير شتيجن لعملية جراحية عاجلة

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن إصابة النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، وموقفه من العودة إلى الملاعب مجددًا.

ويُعاني مارك أندريه تير شتيجن من آلام حادة في أسفل الظهر، والتي تسببت في عدم مشاركته مع منتخب ألمانيا خلال فترة التوقف الدولية الماضية.

واستمر غياب تير شتيجن عن المشاركة في مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني، وكذلك غاب أمام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

آخر تطورات إصابة تير شتيجن حارس برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تير شتيجن خضع إلى برنامج علاجي مكثف وتدريبات مع برشلونة، ولكن لم تأتِ بأي نتيجة حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هذا الأمر أثار الجدل والمخاوف لدى الجهاز الفني، بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، والجهاز الطبي في النادي بشأن الحالية الصحية لـ تير شتيجن.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الساعات القليلة الماضية شهدت وجود اجتماع بين الجهاز الفني والطبي لتقييم حالة تير شتيجن، ودراسة إمكانية خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

وبناءً عليه، أكد تشافي أن تير شتيجن سيغيب عن مباراة برشلونة أمام جيرونا المقبلة في الدوري الإسباني؛ نظرًا لعدم قدرة اللاعب على خوض التدريبات مع الفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه من المنتظر أن يتم حسم الموقف النهائي بشأن الحالة الصحية لـ تير شتيجن، خلال اجتماع جديد سيتم عقده اليوم الإثنين.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره جيرونا، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، خلف كلًا من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 38 نقطة على التوالي.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا وصعبًا على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، سجله جواو فليكس، في القمة الناية التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.