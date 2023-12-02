السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شكوك حول مشاركة تير شتيجن في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

مارك أندريه تير شتيجن
مارك أندريه تير شتيجن

يواصل النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، غيابه عن تدريبات الفريق الكتالوني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.

ولا يزال يُعاني مارك أندريه تير شتيجن من آلام حادة في الظهر، والتي منعته من المشاركة في مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وكذلك غاب أمام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وخاض تير شتيجن تدريبات منفردة طيلة الأيام الماضية، في محاولة للحاق بمباراة أتلتيكو مدريد.

شكوك حول مشاركة تير شتيجن في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مارك أندريه تير شتيجن واصل غيابه عن تدريبات برشلونة الصباحية، اليوم السبت؛ بسبب شعوره بآلام أسفل الظهر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن غياب تير شتيجن عن تدريبات برشلونة، أثار شكوكًا كبيرة حول إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن بشأن مشاركة تير شتيجن في مباراة القمة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، ولكنه قد يدفع بالحارس البديل إينياكي بينيا.

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 موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية ونارية أمام نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.

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