شكوك حول مشاركة تير شتيجن في مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني

غاب النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، عن تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

موقف تير شتيجن من المشاركة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الحارس مارك أندريه تير شتيجن غاب عن تدريبات برشلونة، اليوم الخميس، واكتفى بقيام تدريبات محددة؛ بسبب ألم الظهر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن غياب تير شتيجن، قد يُهدد مشاركته في مباراة برشلونة المقبلة أمام رايو فاليكانو.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن الجهاز الفني لبرشلونة، بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لا ينوي الدفع بـ تير شتيجن في المباراة المقبلة في حال عدم جاهزيته بشكل كامل، تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وأكدت الصحيفة، أن تشافي يريد أن يكون تير شتيجن جاهزًا بنسبة 100% لمواجهة بورتو البرتغالي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان تير شتيجن يُعاني من آلام حادة في الظهر، ليتم استبعاده على إثرها عن مباراتي منتخب ألمانيا أمام كلًا من النمسا وتركيا وديًا، خلال فترة التوقف الدولية المنصرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، خلف كلًا من جيرونا وريال مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 34 و32 نقطة على التوالي، بينما يتواجد فريق رايو فاليكانو في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.