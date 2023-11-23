الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي في تاريخ المواجهات قبل قمة الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

تنطلق يوم السبت، قمة نارية بين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة نارية وشرسة أمام نظيره مانشستر سيتي، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون المباراة المرتقبة رقم 128 في تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في جميع المسابقات.

- وتقابل الفريقان في 127 مباراة من قبل، حقق خلالهم ليفربول الفوز في 64 مباراة، مقابل 28 انتصارًا لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في 35 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ليفربول 233 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 148 هدفًا من لاعبي مانشستر سيتي.

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- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 52 مباراة، حقق خلالهم ليفربول الفوز في 21 مباراة، مقابل 12 انتصارًا لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في 19 مواجهة.

- وكانت آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي 2022-2023، قد انتهت مباراة الدور الأول بفوز ليفربول بهدف نظيف، بينما حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا في مباراة الدور الثاني بنتيجة 4-1.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بعد خوض 12 جولة، متفوقًا على ليفربول صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

ليفربول مانشستر سيتى تاريخ مواجهات الدورى الانجليزى البريميرليج ليفربول ومانشستر سيتي

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