الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جلوب سوكر: محمد صلاح ينافس على جائزة اللاعب المفضل للجماهير

محمد صلاح
محمد صلاح

اختارت "جلوب سوكر" محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الانجليزي، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة اللاعب المفضل لدى الجماهير.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم 19 يناير المقبل.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو الآتي: "محمد صلاح، ليفربول، كريستيانو رونالدو، النصر، فينسيوس جونيور، ريال مدريد، ليونيل ميسي، إنتر ميامي، نيمار دا سيلفا، الهلال السعودي، جود بيلينجهام، ريال مدريد، إرلينج هالاند، مانشستر سيتي، هاري كين، بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، كيليان مبابي، باريس سان جيرمان".

وسبق أن اختير محمد صلاح ضمن القائمة الأولية للمرشحين على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023، والتي تضم 30 اسمًا.

كما حقق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت جماهير “تيك توك" في العام الماضي والتي كانت ممنوحة أيضًا من “جلوب سوكر” 

مراحل تصويت جوائز جلوب سوكر

 

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التصويت اليوم 21 نوفمبر وتستمر حتى السابع من ديسمبر.


ويمكن خلالها للجماهير التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية، ويمكن للجماهير التصويت من خلال الموقع الإلكتروني.


ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية.

وتبدأ الجولة الثانية من التصويت يوم 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 28 ديسمبر.


وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.


وفي الجولة الثانية والأخيرة ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75% فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.

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