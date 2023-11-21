الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح ينافس هالاند وميسى على الأفضل بالعالم من "جلوب سوكر"

محمد صلاح
محمد صلاح

اختير محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من "جلوب سوكر".


ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم 19 يناير المقبل.


واختارت جلوب سوكر 30 لاعبًا ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023.

 

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

وجاءت القائمة على النحو الآتي: "محمد صلاح، ليفربول، كريستيانو رونالدو، النصر، إرلينج هالاند، مانشستر سيتي، ليونيل ميسي، إنتر ميامي، بوكايو ساكا، أرسنال، فينسيوس جونيور، ريال مدريد، رودري، مانشستر سيتي، فيكتور أوسيمين، نابولي، أندريه أونانا، مانشستر يونايد، مارتن أوديجارد، أرسنال، لوكا مودريتش، ريال مدريد، كيم مين جاي، بايرن ميونخ، كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، لاوتارو مارتينيز، إنتر، خفيتشا كفاراتسخيليا، نابولي، هاري كين، بايرن ميونخ، إلكاي جوندوجان، برشلونة، أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، جاك جريليتش، مانشستر سيتي، فيل فودين، مانشستر سيتي، إديرسون، مانشستر سيتي، روبن دياز، مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، مانشستر سيتي، ياسين بونو، الهلال، كريم بنزيما، اتحاد جدة، جود بيلينجهام، ريال مدريد، نيكولو باريلا، إنتر، جوليان ألفاريز، مانشستر سيتي".

وتعرف جوائز جلوب سوكر أيضًا باسم دبي أواردز، وهي جوائز يتم منحها سنويًا للمتميزين في كرة القدم، ويتم منحها بتصويت الجماهير.


وفاز كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2022 من جلوب سوكر.

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