منهم محمد صلاح.. أكثر 10 لاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء هذا الموسم

تألق النجم التركي هاكان تشالانوغلو، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، رفقة ناديه من خلال تسجيل ركلات الجزاء للفريق في الموسم الجاري 2023-2024.

ورصدت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين والمدربين، أكثر اللاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء في الدوريات الكبرى هذا الموسم.

أكثر اللاعبين تسجيلًا من ضربات الجزاء هذا الموسم

وسنعرض لكم أكثر اللاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء في الدوريات الكبرى هذا الموسم، وذلك على النحو التالي:

1- هاكان تشالانوغلو

سجل النجم التركي هاكان تشالانوغلو، لاعب وسط إنتر ميلان، 5 ركلات جزاء من أصل 6 ضربات جزاء لصالح فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن، بينما سجل لاتورو مارتينيز ركلة واحدة.

2- كول بالمر

سجل كول بالمر، مهاجم تشيلسي، 4 ركلات جزاء من أصل 5 ضربات جزاء لصالح فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، بينما سجل إنزو فيرنانديز ركلة واحدة.

3- هاري كين

سجل هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، 17 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن، من بينها 3 ركلات جزاء التي احتسبت لفريقه.

4- كيليان مبابي

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، 13 هدفًا في الدوري الفرنسي هذا الموسم حتى الآن، منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، بينما أهدر الركلة الرابعة.

5- إيرلينج هالاند

سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، بينما أهدر الركلة الرابعة.

6- محمد صلاح

تألق نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، رفقة ناديه خلال الموسم الجاري.

وسجل محمد صلاح 10 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن، من بينها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، ولكنه أهدر الركلة الرابعة أيضًا.

7- أوليفييه جيرو

سجل النجم الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان، 7 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن، منها 3 أهداف عن طريق ركلات جزاء التي احتسبت لصالح فريقه.

8- دوجلاس لويز

سجل دوجلاس لويز، لاعب أستون فيلا، 5 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، منها 3 أهداف عن طريق ركلات جزاء التي احتسبت لصالح فريقه.

9- أندريه كراماريتش

سجل الكرواتي أندريه كراماريتش، لاعب هوفنهايم، 4 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن، منها 3 أهداف من ركلات جزاء، بينما سجل فوت فيرجهوست الركلة الرابعة للفريق.

10- فينشينزو جريفو

سجل الإيطالي فينشينزو جريفو، مهاجم فرايبورج، 3 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن وجميعها من ركلات الجزاء.