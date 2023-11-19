ماذا ينتظر محمد صلاح أمام سيراليون فى تصفيات المونديال؟

يدخل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني اختبارا جديدا مع الفراعنة، أمام سيراليون في ثاني جولات تصفيات كأس العالم 2026.

صلاح سجل في الجولة الأولى أمام جيبوتي “سوبر هاتريك” في اكتساح مصر للضيوف بسداسية نظيفة.

وحقق صلاح العديد من الأرقام القياسية التي من المنتظر أن يحافظ عليها الليلة أو يعززها..

صلاح وصل للهدف الدولي رقم 53 وأصبح هداف الفراعنة التاريخي في تصفيات كأس العالم بـ16 هدفًا حيث يسعى لتعزيزه الليلة والابتعاد به في الصدارة.

يسعى صلاح لتقليل الفارق مع حسام حسن في ترتيب هدافي مصر التاريخيين حيث يحتل صلاح الوصافة بينما يتصدر لاعب الزمالك السابق القائمة بـ68 هدفًا.

صلاح يسعى لتسجيل هدف مع مصر خارج أرضه لأول مرة منذ مارس الماضي حيث كان آخر هدف سجله أمام ملاوي في تصفيات كأس الأمم وبعدها لم يسجل خارج الأرض في 3 لقاءات.

ويسعى مو لمواصلة تصدره جدول ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا للمونديال حيث يتصدر بأربعة أهداف وبفارق هدفين عن ساديو ماني مهاجم السنغال، باستون داكا مهاجم زامبيا وثنائي كوت ديفوار حامد تراوري وكريم كوناتي.

صلاح ومحرز ومانى بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قائمة مختصرة جديدة للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وحسبما ذكر «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القائمة ضمت كلًا من محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، الجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، والنيجيري فيكتور أوسيمين، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر، وفرانك زامبو أنجويسا، إلى جانب الرباعي المغربي، أشرف حكيمي، وياسين بونو، وسفيان إمرابط.

وكان «كاف» قد أعلن في وقت سابق، عن أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن العديد من الجوائز، من بينها أفضل لاعب في إفريقيا، وأفضل لاعب في بطولات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل مدير فني وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب وطني.

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

ويتصدر الإيفوارى، يايا توريه، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة "الأفضل فى إفريقيا" (2011، 2012، 2013، 2014)، ويليه صامويل إيتو (2003، 2004، 2005، 2010)، ديدييه دروجبا (2006 و2009)، محمد صلاح (2017، 2018)، نوانكو كانو (1996 و1999)، ساديو مانى (2019، 2022)، رياض محرز(2016)، عبيدى بيليه (1992).