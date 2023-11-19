المنتخب الوطني يدخل ثاني محطاته المونديالية أمام سيراليون مساء اليوم

يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم ثاني محطاته المونديالية عندما يواجه نظيره سيراليون فى السادسة من مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة فى ليبيريا بناء على رغبة الجانب السيراليوني، الذي رفض دعوة مصر لإقامة المباراة فى القاهرة بسبب الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فى الملاعب التى تستضيف تصفيات المونديال، والتي لا تنطبق على ملاعب سيراليون .

ورغم الثقة التي حصل عليها لاعبو الفراعنة وجهازهم الفنى بعد الفوز على جيبوتى فى مباراة الجولة الأولى بسداسية، إلا ان البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة كان حذرا للغاية خلال الساعات الماضية، تفاديا لأي مفاجآت قد تحدث خلال مباراة اليوم التي يحتاج منها الفوز والعودة بالثلاث نقاط بصرف النظر عن الأداء.

عمل استشفاء للاعبين عقب مباراة جيبوتي

ونجح فيتوريا فى تهيئة لاعبيه سريعا بعمل الاستشفاء اللازم عقب مباراة جيبوتى فى القاهرة والسفر فى اليوم التالى إلى ليبيريا، وذلك حتى يكون الجميع جاهز للمباراة سواء المجموعة الأساسية او الاحتياطية، برغم خسارة جهود ثلاثة لاعبين من كتيبة خط الوسط دفعة واحد، بقرار انضباطى باستبعاد طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من المعسكر قبل السفر إلى ليبيريا بساعات قليلة .

وينوى فيتوريا التغلب على الإرهاق وضيق الوقت بين المباراتين الذى لا يتخطى حاجز 72 ساعة، بعمل بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة اليوم، بادخال عنصرين او ثلاثة على التشكيلة التى خاضت مباراة جيبوتى فى القاهرة، كنوع من الحفاظ على اللاعبين وزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى سيراليون حتى يتحقق الهدف والعودة بنقاط المباراة الثلاثة.

التشكيل المتوقع للمنتخب

وينوى فيتوريا الدفع بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى وإشراك رامى ربيعة بجوار محمد عبد المنعم في الدفاع على حساب أحمد سامى، وإن كان ذلك متوقفا على بعض الأمور الفنية، فى حين سيتواجد عمر كمال عبد الواحد فى مركز الظهير الأيمن وأحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر، فى محاولة من جانب فيتوريا لتقوية المركزين ومنحهم مزيد من التفاهم فيما يخص التغطية العكسية استعدادا لبطولة أمم افريقيا التى تنطلق فى بداية العام المقبل .

وفى خط الوسط قد يكون هناك فرصة لمشاركة حمدى فتحى على حساب مروان حمدى ، بجوار محمد الننى وامامهم أحمد سيد زيزو لزيادة الفاعلية الهجومية كما حدث فى مباراة جيبوتى وفى مركز الجناح الايمن محمد صلاح وفى الجناح الايسر محمود حسن تريزيجية على حساب عمرمرموش وفى الهجوم مصطفى محمد .

وركز فيتوريا خلال محاضراته مع اللاعبين طوال الساعات الماضية على كيفية استغلال لفرص لاحراز هدف مبكر يكون بمثابة قبل المباراة على أصحاب الأرض وحرمانهم من مباردلة الفراعنة للهجمات أو السير نحو التعادل فى نهاية المباراة .