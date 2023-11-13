إنتر ميلان يستعيد صدارة الدورى الإيطالى بثنائية فى شباك فروزينونى

استعاد فريق إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز على فروزينوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المسابقة الإيطالية.

واستضاف إنتر ميلان نظيره فروزينوني على ملعب "جيوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

ومنح فيديريكو دي ماركو التقدم لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 43 من تسديدة صاروخية من منتصف الملعب سقطت فوق حارس فروزينوني.

وضاعف فريق إنتر ميلان من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق وتمكن هاكان تشالهان أوغلو من تسجيلها.

بهذا الفوز، استعاد إنتر ميلان صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة متفوقًا على يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وتوقف رصيد فروزينوني عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

وكانت الجولة ذاتها قد شهدت فوز يوفنتوس بصعوبة على كالياري بهدفين مقابل هدف.

وسقط إي سي ميلان في فخ التعادل الإيجابي مع ليتشي بهدفين لكل منهما، وانتهى ديربي العاصمة بالتعادل السلبي بين روما ولاتسيو.

كما سقط نابولي أمام إمبولي بهدف دون رد، وتعادل أتالانتا مع أودينيزي بهدف لمثله، وفيورنتينا تغلب على بولونيا بهدفين لهدف.

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ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الثانية عشر

1 إنتر ميلان، 31 نقطة

2 يوفنتوس، 29 نقطة

3 ميلان، 23 نقطة

4 نابولي، 21 نقطة

5 أتالانتا، 20 نقطة

6 فيورنتينا، 20 نقطة

7 روما، 18 نقطة

8 بولونيا، 18 نقطة

9 مونزا، 17 نقطة

10 لاتسيو، 17 نقطة

11 تورينو، 16 نقطة

12 فروزينوني، 15 نقطة

13 جنوى، 14 نقطة

14 ليتشي، 14 نقطة

15 ساسولو، 12 نقطة

16 أودينيزي، 11 نقاط

17 إمبولي، 10 نقاط

18 كالياري، 9 نقاط

18 هيلاس فيرونا، 8 نقاط

20 ساليرنيتانا، 5 نقاط